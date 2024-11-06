Над Курской и Орловской областями сбили три БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области», — сказали там.