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Над Курской и Орловской областями сбили три БПЛА

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области», — сказали там.

Как уточнил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале, в результате уничтожения БПЛА повреждений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.