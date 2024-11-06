В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на президентских выборах в Молдавии фактически произошёл государственный переворот.
«Фактически под яркой ширмой жестко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошёл государственный переворот, поэтому легитимности сегодня у Санду не больше, чем у просроченного президента Зеленского», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Молдавию фактически лишили суверенитета и государственности.
«Считаю, что в складывающихся обстоятельствах нельзя признавать Санду президентом, выбранным путём свободного волеизъявления народа, тем самым не поддерживая политический терроризм, попирающий права человека и международные принципы плебисцита», — подчеркнул депутат.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия «Действие и солидарность», набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.