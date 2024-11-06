«Не менее 300 минут на звонки и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц». Беларусь и Россия приняли решение об отмене роуминга с 1 марта 2025 года

Премьер-министр Роман Головченко уточнил, что будет подготовлен проект решения Высшего государственного совета Союзного государства, который предусматривает установление сниженных межоператорских тарифов, обеспечение абонентов из Беларуси и России с 1 марта 2025 года услугами связи по тарифам, сопоставимыми с применяемыми в домашней сети в объеме не менее 300 минут на звонки и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц.