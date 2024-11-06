«Не менее 300 минут на звонки и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц». Беларусь и Россия приняли решение об отмене роуминга с 1 марта 2025 года

Беларусь и Россия приняли решение об отмене роуминга с 1 марта 2025 года, пишет БелТА.
Сообщается, что во вторник, 5 ноября, в Минске состоялся Совет министров Союзного государства Беларуси и России. В рамках указанного мероприятия, среди прочего, была принята мера, касающаяся создания комфортных тарифов для пользования услугами связи, а также передачи данных на территории Союзного государства с 1 марта 2025 года.
Премьер-министр Роман Головченко уточнил, что будет подготовлен проект решения Высшего государственного совета Союзного государства, который предусматривает установление сниженных межоператорских тарифов, обеспечение абонентов из Беларуси и России с 1 марта 2025 года услугами связи по тарифам, сопоставимыми с применяемыми в домашней сети в объеме не менее 300 минут на звонки и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц.
В свою очередь, глава правительства России Михаил Мишустин напомнил о том, что ранее бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства, отметив, что сейчас идут дальше.
— С 1 марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить комфортные тарифы для телефонных разговоров и для передачи интернет-данных.
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