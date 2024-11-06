Трамп вышел в лидеры во всех семи колеблющихся штатах

Предварительные данные голосования в колеблющихся штатах, по информации телеканала CNN:
- в Аризоне у Трампа 49,8% голосов, у кандидата от демократов Камалы Харрис — 49,3%, обработано 52% бюллетеней.
- В Джорджии: у Трампа — 50,7%, у Харрис — 48,4%, обработано 93% бюллетеней.
- В Мичигане: у Трампа — 51,3%, у Харрис — 46,9%, обработано 44% бюллетеней.
- В Неваде: у Трампа — 73%, у Харрис — 26,2%, обработано 2% бюллетеней.
- В Пенсильвании: у Трампа — 51,2%, у Харрис — 47,7%, обработано 83% бюллетеней.
- В Северной Каролине: у Трампа — 50,8%, у Харрис — 47,8%, обработала 90% бюллетеней. В Висконсине: у Трампа — 50,8%, у Харрис — 47,6%, обработано 75% бюллетеней.
Дональд Трамп говорил, что из всех колеблющихся штатов важна Пенсильвания. Там больше всего голосов выборщиков — 19. Газета The New York Times в своей модели итогов голосования победу в Пенсильвании отдает Трампу с вероятностью 74%.
Голосование коллегии выборщиков идет параллельно общенациональным выборам, на которых голосуют избиратели, достигшие 18 лет. По данным Fox News, пока Дональд Трамп набирает 232 голоса выборщиков, Камала Харрис — 216. Для победы необходимо набрать более 270 голосов.
Трамп следит за результатами подсчета голосов в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. По данным СМИ, сейчас там «праздничная атмосфера». Камала Харрис находится в Гарвардском университете в Вашингтоне, округ Колумбия. Источник Fox News из штаба Харрис так описывает ситуацию: «Я думаю, что мы проигрываем».