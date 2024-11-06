Трамп вышел в лидеры во всех семи колеблющихся штатах

Трамп следит за результатами подсчета голосов в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. По данным СМИ, сейчас там «праздничная атмосфера». Камала Харрис находится в Гарвардском университете в Вашингтоне, округ Колумбия. Источник Fox News из штаба Харрис так описывает ситуацию: «Я думаю, что мы проигрываем».