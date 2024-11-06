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Республиканцы набирают 51 место в сенате

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Республиканская партия США набирает 51 место в сенате, получая большинство в верхней палате конгресса, свидетельствует прогноз Fox News.

Источник: AP 2024

В действующем составе демократы контролируют суммарно 51 место в сенате, а республиканцы — 49 мест. По закону, в том случае если число голосов делится поровну, решающее слово получает вице-президент США.

На выборах в палату представителей США республиканцы также лидируют. По прогнозу, они обеспечивают себе 159 кресел из 435, а демократы — 103.

В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты конгресса.. Демократическую партию на выборах главы государства представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.