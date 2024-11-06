Республиканцы набирают 51 место в сенате

В действующем составе демократы контролируют суммарно 51 место в сенате, а республиканцы — 49 мест. По закону, в том случае если число голосов делится поровну, решающее слово получает вице-президент США.
На выборах в палату представителей США республиканцы также лидируют. По прогнозу, они обеспечивают себе 159 кресел из 435, а демократы — 103.
В США во вторник проходят президентские выборы и выборы в обе палаты конгресса.. Демократическую партию на выборах главы государства представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.