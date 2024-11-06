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AP: Трамп набирает на 5 млн больше голосов избирателей, чем Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает на 5 млн больше голосов избирателей на президентских выборах. С таким прогнозом выступает агентство Associated Press.

Источник: AP 2024

Сейчас Трамп получает более 58 млн голосов, в то время как кандидат от демократов Камала Харрис заручается поддержкой 53 млн избирателей.

Несмотря на это преимущество в общем количестве голосов, победа в президентских выборах в США определяется не только количеством голосов избирателей, но и системой выборщиков. В США президент выбирается через систему выборщиков, а не напрямую по количеству голосов избирателей. В 2016 году Хиллари Клинтон набрала больше голосов, чем Дональд Трамп, но проиграла из-за распределения голосов выборщиков.

Трамп, по прогнозам Fox News, получает 232 голоса выборщиков, а Харрис — 198 голосов.

В США проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.