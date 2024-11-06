Мэрия Ревды считает законным опрос о судьбе памятника Ленину

Напомним, администрация Ревды провела опрос в онлайн форме через портал госуслуг с 27 сентября по 4 октября. Через онлайн голосование решился вопрос о выборе расположения монумента вождю после его реконструкции. По итогам опроса больше всего голосов — 1815 (62,7%) — жители Ревды отдали за вариант переноса памятника Ленину в Ленинский сквер и установку на площади Победы фонтана. 1082 человек (37,3%) отдали голос за то, чтобы после реконструкции оставить все в существующем виде.