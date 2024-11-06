Законопроект Башкирии о пенсионном возрасте для женщин рассмотрят в Госдуме.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, законопроект касается пенсионного обеспечения женщин, занятых в государственном и муниципальном управлении. Пенсионные права этой категории работников оказались ущемлены. С 2023 года в нашей стране страховая пенсия по старости назначается мужчинам с 65 лет, женщинам — с 60 лет. Между тем приложением 5 к Федеральному закону «О страховых пенсиях» для вышеназванной категории женщин определен иной возраст выхода на пенсию: в 2024 году — 61 год, в 2025-м — 62 года и начиная с 2026-го — 63 года. Такое положение дел противоречит Конституции РФ которая гарантирует социальное обеспечение по возрасту и провозглашает равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от должностного положения и других обстоятельств. Депутаты Башкирии предложили пересмотреть эту норму.