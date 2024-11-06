Алексей Текслер: «Мы активно занимаемся инновационными производствами»

В рамках совещания председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что задача развития промышленного потенциала страны определена президентом РФ.
«Наша задача — вместе с правительством сделать все для того, чтобы сформировать правовое поле, чтобы можно было развивать нашу промышленность. Нам необходимо выйти на конкретные решения, которые будут способствовать повышению эффективности и модернизации отечественной промышленности исходя из задач президента».
Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что сегодня особое значение приобретает системная слаженная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса, всей научной, образовательной составляющей, которая есть в Челябинская области.
«Совместно решаем задачи по развитию региона и всей нашей страны, конечно, значительное внимание уделяем укреплению оборонного потенциала нашей Родины. Приложим все силы, чтобы поддержать предприятия ОПК, создать все условия для их бесперебойной работы», — заявил губернатор.
По мнению председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга, для импортозамещения высокотехнологичной продукции надо ввести программу поддержки, в которой издержки будут снижаться на каждом этапе производства.
«На выходе мы получим сложную технику по минимальным ценам. В итоге эта продукция вытеснит более дорогие аналоги, увеличатся объемы производства, вырастут платежи в бюджет, из которых государство будет компенсировать производителям недополученную прибыль», — отметил Валерий Гартунг.
Перед заседанием гости посетили Челябинский кузнечно-прессовый завод и «Завод роботов». Они обсудили с коллективом и руководством заводов вопросы развития промышленного производства и импортозамещения, а также кадрового обеспечения.
Затем в ходе рабочей встречи с Вячеславом Володиным губернатор представил основные тренды развития региона.
«В Челябинской области исторически развиты металлургия, машиностроение, приборостроение, другие отрасли — в первую очередь в обрабатывающих производствах. Но сейчас мы активно занимаемся и современными, высокотехнологичными, инновационными производствами. На одном из них — “Заводе роботов” — мы сегодня были. У нас значительный тренд на рост внутреннего регионального продукта: в этом году он достигнет 3 трлн рублей, а пять лет назад составлял порядка 1,5 трлн рублей. Мы динамично движемся вперед», — подчеркнул Алексей Текслер.