Алексей Текслер: «Мы активно занимаемся инновационными производствами»

«В Челябинской области исторически развиты металлургия, машиностроение, приборостроение, другие отрасли — в первую очередь в обрабатывающих производствах. Но сейчас мы активно занимаемся и современными, высокотехнологичными, инновационными производствами. На одном из них — “Заводе роботов” — мы сегодня были. У нас значительный тренд на рост внутреннего регионального продукта: в этом году он достигнет 3 трлн рублей, а пять лет назад составлял порядка 1,5 трлн рублей. Мы динамично движемся вперед», — подчеркнул Алексей Текслер.