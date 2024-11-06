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Средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Россией. Военная операция, день 987-й

Ночью средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один над Орловской. По данным ТАСС, ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 в Курской области. Российские артиллеристы-десантники ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области, передает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:45 Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак считает, что страна должна шантажировать Украину военной помощью, если Киев продолжит блокировать эксгумацию польских жертв Волынской резни. Он предложил в противном случае запретить украинской стороне пользоваться аэродромом в Ясенке, который является основным хабом для поставок военной, гуманитарной и другой помощи со всего ЕС.

08:38.

08:26 The Washington Post пишет, что любой будущий президент США будет стремиться завершить украинский конфликт.

08:13 РИА Новости передало, что российские артиллеристы-десантники ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Он находился в населенном пункте, который контролирует украинская сторона.

08:07 ТАСС выяснил, что группировка войск «Север» уничтожила в районе Суджи Курской области американскую гаубицу М777.

08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один над Орловской.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 987-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.