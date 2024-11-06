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Трамп набирает 246 голосов, значительно опережая Харрис, пишет NBC News

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис, свидетельствует прогноз NBC News.

Источник: AP 2024

По прогнозному расчету телеканала, Харрис на данный момент заручилась поддержкой только 189 выборщиков.

Для победы на президентских выборах один из кандидатов должен заручиться 270 голосами выборщиков.

На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.