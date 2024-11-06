«Я ухожу!» — чиновник из Находки, оскорбивший школьника, покинет свой пост

Директор АНО «Центр развития общественных коммуникаций» Находки Владимир Ко решил снять с себя полномочия после скандала с оскорблением школьника. В своих соцсетях он опубликовал критикующий пост в адрес ученика, а затем удалил его, закрыл страницу из-за поднявшегося общественного резонанса, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Отметим, что корреспонденту «КП» чиновник прокомментировал ситуацию. По его словам, неприятные высказывания относились не к конкретному человеку, а к молодежи в целом, к собирательному образу безынициативных ребят, которые могут только потреблять, а не создавать.
При этом по его посту в соцсети сказать так было нельзя: выглядело так, словно Ко что-то имеет против невинного вопроса ребенка. Школьник поинтересовался у губернатора края, когда закончатся каникулы, и начнется учеба.
После обвинений в свой адрес Владимир ненадолго закрыл страничку. Сегодня он вновь сделал ее видимой и опубликовал новый пост, уже с извинениями. В нем он пояснил, что принял решение уволиться.
«Я принял нелегкое решение — сегодня подал заявление об увольнении. Потому что считаю, что я должен ответить за свои слова и поступки», — добавил Владимир Ко.
Кто займет его место, пока неизвестно.
Ранее «КП» писала, что в сети остались скрины с постом сотрудника администрации города.