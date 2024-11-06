Владимир Ко уволился из администрации Находки

Начальник департамента по связям с общественностью и СМИ «Управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находки» Владимир Ко написал заявление об увольнении. Решение принято после нашумевшего комментария в социальных сетях, в котором Ко откровенно высказался по поводу молодого поколения школьников, которых назвал «еще не жертвами ЕГЭ», но уже не способными самостоятельно мыслить, сообщает ИА Nakhodka.Media.
Это была реакция на вопрос одного из школьников из Находки, который в соцсетях спросил у губернатора Приморского края о сроках каникул: «Здравствуйте, Олег Кожемяко. До какого числа каникулы?» (орфография сохранена). Спросил не у преподавателя или одноклассников, а у губернатора.
«Мой пост о странном вопросе школьника вызвал бурное обсуждение в соцсетях и средствах массовой информации. К сожалению, я не учёл главный принцип: то, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно. Надо было шире раскрыть тему», — написал потом у себя на стене в соцсети Владимир Ко.
По мнению многих, Ко позволил публично высказать отношение к реформам образования, о котором говорят пока только на кухне. Просто сделал это в очень категоричной и резкой форме.
Комментарии Ко быстро разнесли по сети местные блогеры и начали склонять на свой вкус.
Через некоторое время Владимир Ко написал в соцсетях: "Я принял нелегкое решение — сегодня подал заявление об увольнении. Потому что считаю, что я должен ответить за свои слова и поступки.
Благодарю главу Находки Тимура Владимировича Магинского за то, что он дал мне возможность вырасти профессионально, за его поддержку в нелегкие времена. Благодарю весь коллектив администрации Находки и подведомственных организаций за продуктивную работу и помощь в решении рабочих вопросов. Благодарю всех журналистов находкинских и приморских СМИ за интересную работу. С вашей помощью я вернулся домой, на свою вторую малую родину — Приморский край".
Владимир Ко родился в 1976 году в Углегорске Сахалинской области, окончил факультет журналистики ДВГУ в 1998 году. Работал на «Радио Би-Би-Си», был одним из основателей программы «Твин Кам». Работал в газетах «Золотой Рог» и «Конкурент», с 2000 по 2021 год работал на Сахалине. В 2021 году возглавил пресс-службу администрации Находки.
Член Союза журналистов России.