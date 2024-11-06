Владимир Ко уволился из администрации Находки

Благодарю главу Находки Тимура Владимировича Магинского за то, что он дал мне возможность вырасти профессионально, за его поддержку в нелегкие времена. Благодарю весь коллектив администрации Находки и подведомственных организаций за продуктивную работу и помощь в решении рабочих вопросов. Благодарю всех журналистов находкинских и приморских СМИ за интересную работу. С вашей помощью я вернулся домой, на свою вторую малую родину — Приморский край".