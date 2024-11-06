Информационная безопасность: Узбекистан утвердил соглашение с РФ о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Постановление президента Узбекистана опубликовано на сайте базы Национального законодательства Lex.uz.
«Утвердить соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», — говорится в тексте документа.
Соглашение, в частности, предусматривает участие в разработке и продвижении норм международного права в целях обеспечения национальной и международной информационной безопасности.
Стороны будут обмениваться информацией в правоохранительной области для расследования дел, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и криминальных целях, а также по вопросам обеспечения безопасности, включая сотрудничество в области реагирования на компьютерные инциденты.
Согласно постановлению, секретариат Совета безопасности при президенте Узбекистана будет координировать работы по данному соглашению.
Мирзиёев также поручил МИД РУз направить российской стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного международного договора в силу.
Напомним, что соглашение подписали в ноябре 2021 года в Москве в ходе визита Мирзиёева в Россию.