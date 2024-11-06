Информационная безопасность: Узбекистан утвердил соглашение с РФ о сотрудничестве

Стороны будут обмениваться информацией в правоохранительной области для расследования дел, связанных с использованием информационно-­коммуникационных технологий в террористических и криминальных целях, а также по вопросам обеспечения безопасности, включая сотрудничество в области реагирования на компьютерные инциденты.