В США закончилось голосование на выборах президента

На Аляске закрылись последние избирательные участки для очного голосования на президентских выборах в США. Они работали до 20:00 по местному времени (9:00 мск).
Этот штат представляют три выборщика.
Предварительных результатов голосования на Аляске пока нет, но на предыдущих президентских выборах 2020 года победу там одержал Трамп с результатом 52,8%, а его конкурент Джо Байден получил 42,8%, но победил в общенациональном голосовании.
В нынешних выборах победитель пока не определен. Согласно предварительным данным, Трамп получает 246 выборщиков из 270 необходимых, Харрис — 210. За республиканцами оказывается также больше всего мест в сенат (51 против 42) и палату представителей (182 против 150). New York Times оценивает вероятность победы республиканца в 95% с 306 выборщиками. По подсчетам газеты, в каждом штате Трамп улучшил свое положение по сравнению с результатами 2020-го.
Трамп готовится выступить перед сторонниками в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, штаб Харрис объявил, что та пока не будет делать публичных заявлений.
На этом фоне курс биткоина достиг $75 тыс, установив новый исторический рекорд. Прошлый максимум на отметке $73,7 тыс. был достигнут в марте 2024 года.