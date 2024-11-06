Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск раскритиковал бюрократию в США

Маск пообещал улучшить эффективность правительства, если его назначат на пост.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, которого кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп собирается назначить на официальный пост, обещает улучшить эффективность американского правительства, которое, по его мнению, страдает от бюрократии и обилия новых государственных ведомств.

«Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, я думаю, крайне необходима. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности», — заявил Маск в интервью американскому журналисту Такеру Карслону.

Маск отметил, что бремя содержания многочисленных государственных агентств ложится на американских налогоплательщиков как «скрытые расходы».

Карслон и Маск сейчас находятся в резиденции Трампа во Флориде Мар-а-Лаго, где следят за ходом обработки бюллетеней на выборах в США. Они оба публично поддержали кандидатуру Трампа на выборах.

Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.