Маск раскритиковал бюрократию в США

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, которого кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп собирается назначить на официальный пост, обещает улучшить эффективность американского правительства, которое, по его мнению, страдает от бюрократии и обилия новых государственных ведомств.
«Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, я думаю, крайне необходима. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности», — заявил Маск в интервью американскому журналисту Такеру Карслону.
Маск отметил, что бремя содержания многочисленных государственных агентств ложится на американских налогоплательщиков как «скрытые расходы».
Карслон и Маск сейчас находятся в резиденции Трампа во Флориде Мар-а-Лаго, где следят за ходом обработки бюллетеней на выборах в США. Они оба публично поддержали кандидатуру Трампа на выборах.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.