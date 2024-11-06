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В МИД РФ назвали «чудовищной козяброй» систему выборов в США

Захарова: система выборов в США — это архаика из нерешенных проблем.

Источник: РИА "Новости"

Система выборов в Соединенных Штатах представляет из себя «чудовищную козябру», состоящую из нерешенных проблем и современных технологий, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Система американских выборов — это какая-то чудовищная козябра, сочетающая архаику нерешенных проблем и новые технологии», — высказалась дипломат.

По мнению Захаровой, современные технологии должны маскировать существующие проблемы, чтобы американцы не замечали, что перед ними «разваливающаяся система».

5 ноября в США состоялись выборы президента, в которых основными кандидатами выступили экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. В настоящее время избирательные участки закрыты, и идет подсчет голосов.