В МИД РФ назвали «чудовищной козяброй» систему выборов в США

Система выборов в Соединенных Штатах представляет из себя «чудовищную козябру», состоящую из нерешенных проблем и современных технологий, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Система американских выборов — это какая-то чудовищная козябра, сочетающая архаику нерешенных проблем и новые технологии», — высказалась дипломат.
По мнению Захаровой, современные технологии должны маскировать существующие проблемы, чтобы американцы не замечали, что перед ними «разваливающаяся система».
5 ноября в США состоялись выборы президента, в которых основными кандидатами выступили экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. В настоящее время избирательные участки закрыты, и идет подсчет голосов.