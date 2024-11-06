Губернатор прокомментировал жалобы самарцев на проблемы с вывозом мусора

В Самарской области с 1 ноября 2024 года сменился регоператор по обращению с ТКО. Переход от одной компании к другой не обошелся без сложностей. Жители стали массово жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. Проблемы с вывозом отходов прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев.