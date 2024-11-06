Губернатор прокомментировал жалобы самарцев на проблемы с вывозом мусора

В Самарской области с 1 ноября 2024 года сменился регоператор по обращению с ТКО. Переход от одной компании к другой не обошелся без сложностей. Жители стали массово жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. Проблемы с вывозом отходов прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев.
«В переходный период могут возникать сбои. Многочисленные жалобы справедливы. Есть над чем работать, что исправлять. Поручил ответственным лицам оперативно реагировать на все обращения, в кратчайшие сроки отладить все процессы», — написал глава региона 5 ноября в своем телеграм-канале.
По словам Вячеслава Федорищева, проблема с вывозом ТКО также вызвана саботажем некоторых лиц, которые связаны с проведением мусорной реформы. Они не дают новому регоператору качественно работать: «Все факты фиксируем. Информацию передадим в правоохранительные органы и дальше будем совместно вопросом заниматься».