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NBC назвал Трампа самым популярным республиканцем с 2008 года

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил больше голосов избирателей младше 30 лет, чем любой другой республиканец с 2008 года. Об этом сообщил телеканал NBC.

Источник: Reuters

По его информации, примерно 47% молодых мужчин и 36% молодых женщин поддержали Трампа. В то время как большинство избирателей до 30 лет все же остались на стороне демократа Камалы Харрис (49% мужчин и 62% женщин), доля молодых избирателей, поддержавших республиканца, в этому году оказалась больше, чем ранее.

В целом на текущих выборах Трампа поддержали около 42% молодых избирателей. В 2020 и 2016 гг. этот показатель составил 36%. На выборах 2012 года поддержка молодыми избирателями кандидата от Республиканской партии Митта Ромни составила, по данным NBC, 37%. Поддержка же республиканца Джона Маккейна на выборах 2008 года со стороны избирателей младше 30 лет достигала только 32%.

В США проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая Демократическую партию Камала Харрис.

Трамп Дональд