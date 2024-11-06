NBC назвал Трампа самым популярным республиканцем с 2008 года

По его информации, примерно 47% молодых мужчин и 36% молодых женщин поддержали Трампа. В то время как большинство избирателей до 30 лет все же остались на стороне демократа Камалы Харрис (49% мужчин и 62% женщин), доля молодых избирателей, поддержавших республиканца, в этому году оказалась больше, чем ранее.