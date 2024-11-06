Трамп на пути к прекрасной победе, заявил Орбан

Ранее Орбан заявил, что созвонился с Трампом, пожелал ему удачи на предстоящих во вторник президентских выборах и скрестил пальцы за него. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США.