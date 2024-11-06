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Трамп на пути к прекрасной победе, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 6 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на выборах главы государства идет к «прекрасной победе», заявил на фоне подсчета голосов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: © РИА Новости

«На пути к прекрасной победе», — написал Орбан в соцсети Facebook*, разместив свою фотографию на фоне телетрансляции подсчетов в колеблющемся штате Мичиган, где лидирует Трамп, с подписью «это уже в кармане».

Ранее Орбан заявил, что созвонился с Трампом, пожелал ему удачи на предстоящих во вторник президентских выборах и скрестил пальцы за него. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Трамп Дональд