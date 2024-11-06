Полпред президента в ПФО Игорь Комаров примет участие в Параде Памяти в Самаре

В четверг, 7 ноября 2024 года, в Самаре состоится Парад Памяти. Он пройдет на площади имени В. В. Куйбышева. Мероприятие посетит полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщает его пресс-служба.
Игорь Комаров приедет в Самарскую область 6 ноября. В этот день он проведет совещание по исполнению проекта Комплексной системы дистанционного мониторинга региона и рабочую встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
7 ноября полпред вместе с замминистра обороны РФ, председателем госфонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и главой региона примет участие в Параде Памяти. После этого — в закрытии всероссийского семинара-совещания с участием руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».
Напомним, ранее «КП-Самара» публиковала программу Парада Памяти 7 ноября 2024 года и рассказывала, какие дороги перекроют из-за мероприятия и как будет ходить общественный транспорт.