Полпред президента в ПФО Игорь Комаров примет участие в Параде Памяти в Самаре

В четверг, 7 ноября 2024 года, в Самаре состоится Парад Памяти. Он пройдет на площади имени В. В. Куйбышева. Мероприятие посетит полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщает его пресс-служба.