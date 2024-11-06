Fox News: Трамп набирает нужное число голосов для победы

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает 226 голосов.
Для победы один из кандидатов должен заручиться поддержкой 270 из 538 выборщиков.
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах, свидетельствует прогноз Fox News.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает 226 голосов.
Для победы один из кандидатов должен заручиться поддержкой 270 из 538 выборщиков.