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Fox News: Трамп набирает нужное число голосов для победы

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах, свидетельствует прогноз Fox News.

Источник: Reuters

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает 226 голосов.

Для победы один из кандидатов должен заручиться поддержкой 270 из 538 выборщиков.

Трамп Дональд