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Сергей Безденежных: «Идея хорошая, но закон требует доработки»

Депутат закдумы Хабаровского края рассказал о новой мере поддержки многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

Первые заседания депутаты Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва посвятили обсуждению и принятию ряда законопроектов, касающихся актуальных вопросов региона. В их числе оказался и вопрос безвозмездного обеспечения земельными участками многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Согласно статистике министерства имущественных отношений края, сейчас на учете состоят более 7,3 тысячи многодетных семей, и ежегодно к этому количеству прибавляется порядка 450. В начале октября на внеочередном заседании Законодательной думы края рассмотрели инициативу минимущества о введении дополнительной меры поддержки многодетных семей, касающейся обеспечения их земельными участками. Закон предлагает выплачивать им компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Мнением о принятии этого закона с «Комсомольской правдой» — Хабаровск’поделился депутат Законодательной думы региона от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Безденежных.

«Сама идея очень хорошая, но я считаю, что она должна быть реализована по той же схеме, что и идея предоставления жилья сиротам. То есть, если вы делаете сертификат, то он должен соответствовать коммерческой цене того или иного объекта. То же самое с землей для участников СВО и многодетных семей. У нас в крае в очереди стоят 4,5 тысячи человек, и, чтобы как-то решить вопрос с этой очередью, правительство в лице минимущества придумало такую схему, как социальная компенсация в размере 100 тысяч рублей. Однако на внеочередном заседании думы я задал министру вопрос — какова цена на землю в Хабаровске? Ответ был — полтора миллиона за 10 соток. Тогда возникает следующий вопрос: почему компенсация предлагается в размере 100 тысяч рублей? Это более чем в 10 раз меньше фактической стоимости», — прокомментировал Сергей Безденежных.

Парламентарий полагает, что реализация такого законопроекта позволит существенно сократить очередь многодетных семей, претендующих на получение участка.

«Но нужно помнить, что когда дума вводила эту льготу, мы преследовали две основные цели. Во-первых, оказать помощь этим категориям граждан, а во-вторых — решить демографические вопросы. Ведь когда человек получает участок, он строит дом, заводит семью и остается жить здесь, в Хабаровском крае. А мы как государство помогаем ему в этом. Конечно, 100 тысяч — это лучше, чем ничего, но решит ли такая мера задачи, которые мы перед собой ставили — большой вопрос. Ведь сформировать участки, обеспечить их подъездными путями, электроэнергией и другими коммуникациями достаточно сложно и затратно. К сожалению, мера поддержки в том виде, в каком мы ее обсуждали, решает только проблему сокращения очереди. Наша фракция в Законодательной думе выразила свою позицию путем голосования. Мы голосовали против, так как считаем, что это недостаточное количество средств, чтобы помочь людям решить вопрос. Компенсация, на наш взгляд, должна быть в районе как минимум миллиона рублей. То есть сама идея хорошая, но схема реализации недоработана», — сказал Сергей Безденежных.

Законопроект о введении новой меры поддержки рассматривали на первом заседании закдумы восьмого созыва, и депутаты, только что прошедшие избирательную кампанию, имели на руках наказы и запросы от жителей своих округов.

«Все избранные депутаты пришли, что называется, с полей, где активно встречались с жителями. И в разных районах края люди, конечно, задавали нам вопросы о движении очереди, об обеспечении льготных категорий граждан тем, что им положено по закону. То же самое касается и обеспечения жильем детей-сирот, где очередь, к сожалению, растет, причем не только в нашем регионе, но и фактически по всей стране. Может быть, действительно, стоит рассмотреть этот вопрос уже на самом высоком уровне, чтобы федеральный центр подключился к финансовому обеспечению этой программы. Я думаю, даже если финансирование будет осуществляться по принципу 50 на 50 в долях федерального и регионального бюджетов, то решение сдвинется с мертвой точки».

В дальнейшем Сергей Безденежных намерен на заседаниях думы добиваться увеличения размера компенсационной выплаты.

«Мы будем поднимать этот вопрос, убеждать губернатора и правительство края увеличить сумму. Будем также призывать самую большую фракцию в Законодательной думе пересмотреть закон с учетом интересов людей», — подвел итог Сергей Безденежных.