Сергей Безденежных: «Идея хорошая, но закон требует доработки»

«Но нужно помнить, что когда дума вводила эту льготу, мы преследовали две основные цели. Во-первых, оказать помощь этим категориям граждан, а во-вторых — решить демографические вопросы. Ведь когда человек получает участок, он строит дом, заводит семью и остается жить здесь, в Хабаровском крае. А мы как государство помогаем ему в этом. Конечно, 100 тысяч — это лучше, чем ничего, но решит ли такая мера задачи, которые мы перед собой ставили — большой вопрос. Ведь сформировать участки, обеспечить их подъездными путями, электроэнергией и другими коммуникациями достаточно сложно и затратно. К сожалению, мера поддержки в том виде, в каком мы ее обсуждали, решает только проблему сокращения очереди. Наша фракция в Законодательной думе выразила свою позицию путем голосования. Мы голосовали против, так как считаем, что это недостаточное количество средств, чтобы помочь людям решить вопрос. Компенсация, на наш взгляд, должна быть в районе как минимум миллиона рублей. То есть сама идея хорошая, но схема реализации недоработана», — сказал Сергей Безденежных.