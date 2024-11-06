Сергей Безденежных: «Идея хорошая, но закон требует доработки»

Первые заседания депутаты Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва посвятили обсуждению и принятию ряда законопроектов, касающихся актуальных вопросов региона. В их числе оказался и вопрос безвозмездного обеспечения земельными участками многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Согласно статистике министерства имущественных отношений края, сейчас на учете состоят более 7,3 тысячи многодетных семей, и ежегодно к этому количеству прибавляется порядка 450. В начале октября на внеочередном заседании Законодательной думы края рассмотрели инициативу минимущества о введении дополнительной меры поддержки многодетных семей, касающейся обеспечения их земельными участками. Закон предлагает выплачивать им компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Мнением о принятии этого закона с «Комсомольской правдой» — Хабаровск’поделился депутат Законодательной думы региона от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Безденежных.
«Сама идея очень хорошая, но я считаю, что она должна быть реализована по той же схеме, что и идея предоставления жилья сиротам. То есть, если вы делаете сертификат, то он должен соответствовать коммерческой цене того или иного объекта. То же самое с землей для участников СВО и многодетных семей. У нас в крае в очереди стоят 4,5 тысячи человек, и, чтобы как-то решить вопрос с этой очередью, правительство в лице минимущества придумало такую схему, как социальная компенсация в размере 100 тысяч рублей. Однако на внеочередном заседании думы я задал министру вопрос — какова цена на землю в Хабаровске? Ответ был — полтора миллиона за 10 соток. Тогда возникает следующий вопрос: почему компенсация предлагается в размере 100 тысяч рублей? Это более чем в 10 раз меньше фактической стоимости», — прокомментировал Сергей Безденежных.
«Но нужно помнить, что когда дума вводила эту льготу, мы преследовали две основные цели. Во-первых, оказать помощь этим категориям граждан, а во-вторых — решить демографические вопросы. Ведь когда человек получает участок, он строит дом, заводит семью и остается жить здесь, в Хабаровском крае. А мы как государство помогаем ему в этом. Конечно, 100 тысяч — это лучше, чем ничего, но решит ли такая мера задачи, которые мы перед собой ставили — большой вопрос. Ведь сформировать участки, обеспечить их подъездными путями, электроэнергией и другими коммуникациями достаточно сложно и затратно. К сожалению, мера поддержки в том виде, в каком мы ее обсуждали, решает только проблему сокращения очереди. Наша фракция в Законодательной думе выразила свою позицию путем голосования. Мы голосовали против, так как считаем, что это недостаточное количество средств, чтобы помочь людям решить вопрос. Компенсация, на наш взгляд, должна быть в районе как минимум миллиона рублей. То есть сама идея хорошая, но схема реализации недоработана», — сказал Сергей Безденежных.
Законопроект о введении новой меры поддержки рассматривали на первом заседании закдумы восьмого созыва, и депутаты, только что прошедшие избирательную кампанию, имели на руках наказы и запросы от жителей своих округов.
«Все избранные депутаты пришли, что называется, с полей, где активно встречались с жителями. И в разных районах края люди, конечно, задавали нам вопросы о движении очереди, об обеспечении льготных категорий граждан тем, что им положено по закону. То же самое касается и обеспечения жильем детей-сирот, где очередь, к сожалению, растет, причем не только в нашем регионе, но и фактически по всей стране. Может быть, действительно, стоит рассмотреть этот вопрос уже на самом высоком уровне, чтобы федеральный центр подключился к финансовому обеспечению этой программы. Я думаю, даже если финансирование будет осуществляться по принципу 50 на 50 в долях федерального и регионального бюджетов, то решение сдвинется с мертвой точки».
В дальнейшем Сергей Безденежных намерен на заседаниях думы добиваться увеличения размера компенсационной выплаты.
«Мы будем поднимать этот вопрос, убеждать губернатора и правительство края увеличить сумму. Будем также призывать самую большую фракцию в Законодательной думе пересмотреть закон с учетом интересов людей», — подвел итог Сергей Безденежных.