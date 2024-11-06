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В Молдове снова голосование: мэров выберут в семи городах и селах

Новые местные выборы пройдут в семи населенных пунктах Молдовы 17 ноября.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Новые местные выборы продут в семи населенных пунктах Молдовы 17 ноября. Как заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), для проведения голосования будет организовано 15 избирательных участков.

Так, в воскресенье, 17 ноября предстоит выбрать примаров жителям районного центра Каушаны, коммуны Ильичевка Флорештского района, коммуны Бошкана Криулянского района, села Арионешты Дондюшанского района, коммуны Антонешты Кантемирского района, села Клокушна Окницкого района и села Попешть де Жос Дрокиевского района.

Наибольше число пунктов для голосования Центризбирком организует в Каушанах — там их будет семь. В Антонештах и Ильичевке — по два избирательных участка. В остальных четырех населенных пунктах будет открыто по одному.

Всего в предвыборной гонке на должность примаров семи городов и сел примут участие 38 кандидатов.

Так, на пост примара будут баллотироваться:

в коммуне Антонешты — четыре кандидата;

в Каушанах — семь кандидатов;

в коммуне Бошкана — семь кандидатов;

в селе Арионешты — четыре кандидата;

в селе Попешть де Жос — три кандидата;

в коммуне Ильичевка — семь кандидатов;

в селе Клокушна — шесть кандидатов.

Из них, по данным ЦИК, 11 женщин и 27 мужчин. Среди участников предвыборной гонки 10 независимых кандидатов, остальные 28 выдвигаются политическими партиями.