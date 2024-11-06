Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Младший сын Трампа впервые проголосовал на президентских выборах

Младший сын кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Бэррон первый раз участвовал в голосовании на выборах главы государства. Об этом сообщила жена республиканского кандидата Мелания Трамп в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник: AP 2024

«Проголосовал впервые — за своего отца!» — написала она.

Мелания Трамп приложила фото сына, заполняющего бюллетень на избирательном участке.

В марте младшему сына Трампа исполнилось 18 лет, что позволило ему участвовать в голосовании.

Во вторник, 5 ноября, в США прошли президентские выборы. Последние избирательные участки для очного голосования закрылись на Аляске. Они работали до 20:00 по местному времени (9:00 мск).

По предварительным подсчетам Fox News, Трамп получил 248 голосов выборщиков, кандидат от демократов Камала Харрис — 216. Для победы им необходимо набрать минимум 270 голосов. The Associated Press сообщает о 247 голосах против 210 соответственно.

Трамп Дональд