Младший сын Трампа впервые проголосовал на президентских выборах

«Проголосовал впервые — за своего отца!» — написала она.
Мелания Трамп приложила фото сына, заполняющего бюллетень на избирательном участке.
В марте младшему сына Трампа исполнилось 18 лет, что позволило ему участвовать в голосовании.
Во вторник, 5 ноября, в США прошли президентские выборы. Последние избирательные участки для очного голосования закрылись на Аляске. Они работали до 20:00 по местному времени (9:00 мск).
По предварительным подсчетам Fox News, Трамп получил 248 голосов выборщиков, кандидат от демократов Камала Харрис — 216. Для победы им необходимо набрать минимум 270 голосов. The Associated Press сообщает о 247 голосах против 210 соответственно.