Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко открыл бассейн в Минске

Строительство самого большого бассейна в Беларуси началось в 2019 году, спорткомплекс планируется задействовать для проведения крупных мировых соревнований, тренировок для национальных сборных по водным видам спорта и как физкультурно-оздоровительный центр.

Источник: Sputnik.by

Глава государства Александр Лукашенко принял участие в открытии бассейна международного стандарта в белорусской столице, который построила китайская сторона, передает корреспондент Sputnik.

«Мы открываем знаковый объект — новый современный бассейн международного стандарта», — сказал президент.

По его словам, важен и тот факт, что это произошло накануне 7 ноября — Дня Октябрьской революции. Лукашенко напомнил, что Беларусь единственная на постсоветском пространстве сохранила эту великую дату в своем календаре.

«Традиционно к празднику мы сами себе делаем знаковые подарки и открываем социально значимые объекты. По всей стране мы уже начали дарить белорусскому народу знаковые подарки», — отметил белорусский лидер.

Ключ от бассейна

Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань передал символический ключ от нового спортивного комплекса президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Прежде всего, позвольте мне от имени правительства Китая и себя лично поздравить вас с открытием бассейна. Выражаю благодарность и почтение строителям обеих стран», — сказал дипломат.

По его словам, на объекте работали более тысячи строителей.

Бассейн международного стандарта Китайская сторона начала строить в Минске на улице Кальварийская (около станции метро «Молодежная») в 2019 году. Одновременно с ним начали возводить и национальный футбольный стадион на Ванеева.

Бассейн международного стандарта имеет вместимость шесть тысяч зрительских мест, площадь 40 тысяч «квадратов» и высоту 31 метр. Спорткомплекс планируется использовать для проведения крупных мировых соревнований, в качестве тренировочной базы для национальных сборных по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию, а также как физкультурно-оздоровительный центр.

В здании пять водных чаш — это даст возможность многим любителям и спортсменам одновременно тренироваться и участвовать в соревнованиях.

Лукашенко Александр