Лукашенко открыл бассейн в Минске

Глава государства Александр Лукашенко принял участие в открытии бассейна международного стандарта в белорусской столице, который построила китайская сторона, передает корреспондент Sputnik.
«Мы открываем знаковый объект — новый современный бассейн международного стандарта», — сказал президент.
По его словам, важен и тот факт, что это произошло накануне 7 ноября — Дня Октябрьской революции. Лукашенко напомнил, что Беларусь единственная на постсоветском пространстве сохранила эту великую дату в своем календаре.
«Традиционно к празднику мы сами себе делаем знаковые подарки и открываем социально значимые объекты. По всей стране мы уже начали дарить белорусскому народу знаковые подарки», — отметил белорусский лидер.
Ключ от бассейна
Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань передал символический ключ от нового спортивного комплекса президенту Беларуси Александру Лукашенко.
«Прежде всего, позвольте мне от имени правительства Китая и себя лично поздравить вас с открытием бассейна. Выражаю благодарность и почтение строителям обеих стран», — сказал дипломат.
По его словам, на объекте работали более тысячи строителей.
Бассейн международного стандарта Китайская сторона начала строить в Минске на улице Кальварийская (около станции метро «Молодежная») в 2019 году. Одновременно с ним начали возводить и национальный футбольный стадион на Ванеева.
Бассейн международного стандарта имеет вместимость шесть тысяч зрительских мест, площадь 40 тысяч «квадратов» и высоту 31 метр. Спорткомплекс планируется использовать для проведения крупных мировых соревнований, в качестве тренировочной базы для национальных сборных по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию, а также как физкультурно-оздоровительный центр.
В здании пять водных чаш — это даст возможность многим любителям и спортсменам одновременно тренироваться и участвовать в соревнованиях.