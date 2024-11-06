Лукашенко открыл бассейн в Минске

Бассейн международного стандарта имеет вместимость шесть тысяч зрительских мест, площадь 40 тысяч «квадратов» и высоту 31 метр. Спорткомплекс планируется использовать для проведения крупных мировых соревнований, в качестве тренировочной базы для национальных сборных по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию, а также как физкультурно-оздоровительный центр.