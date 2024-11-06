Нижний Новгород и Уси станут городами-побратимами

«Уже сейчас наши вузы ведут совместную научно-исследовательскую работу, а две нижегородские школы тесно сотрудничают со школами Хэфэя. Я очень рад, что в Китае, как и в России, понимают ценность патриотического воспитания молодежи. Приглашаю китайских школьников на международную смену в нашем военно-патриотическом лагере “Хочу стать десантником”, — добавил Юрий Шалабаев. Он также рассказал, что нижегородская делегация привезла сувениры для локации Нижнего Новгорода в парке городов-побратимов Хэфэя. По данным китайской стороны, за одни только выходные парк посещают до 40 тысяч человек. В праздники число посетителей может доходить до 100 тысяч. А нижегородская локация — одна из самых популярных.