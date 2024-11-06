Нижний Новгород и Уси станут городами-побратимами

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обсудил направления будущего сотрудничества с руководителями китайских городов. По приглашению мэров города-партнёра Уси и города-побратима Хэфэй глава города в составе официальной делегации посетил Китай.
«Традиционно именно с китайскими коллегами у нас самое большое число реализованных проектов и планов на будущее сотрудничество. Нижний Новгород представляет для них всесторонний интерес, особенно последние годы, когда стал занимать лидирующие позиции в IT, экономике, сделал рывок в развитии туристической отрасли».
По итогам встречи с мэром промышленного города Уси господином Чжао Цзяньцзюнем Юрий Шалабаев рассказал о планах интенсификации сотрудничества. «Планируем подписать соглашение о побратимстве, способствующее экономической кооперации наших городов. Нижний Новгород и Уси сотрудничают уже 10 лет. Китайские мастера участвуют в наших выставках народных художественных промыслов, а нижегородские школьники — в международном художественном конкурсе провинции Цзянсу. Будем развивать и культурное, и туристическое, и экономическое взаимодействие», — сообщил мэр Нижнего Новгорода.
Мэр народного правительства города Уси господин Чжао Цзяньцзюнь рассказал, что Нижний Новгород произвёл на него сильное впечатление. «Когда город отмечал 800-летие, я снимал о нем видеофильм, и уже тогда знал, что это прекрасное место. Мы связаны узами дружбы и надеемся на общее будущее, чтобы использовать преимущества обоих наших муниципалитетов. Приоритетными сферами сейчас можно считать культуру, образование, туризм, промышленность, в частности судостроение, торговлю и науку», — отметил он.
На встрече в Хэфэе Юрий Шалабаев подчеркнул, что придает большое значение развитию отношений с зарубежными партнерами, и отметил, что Хэфэем как местом для открытия собственного бизнеса заинтересовались нижегородские предприниматели, а сотрудничество в области образования продолжается уже много лет.
«Уже сейчас наши вузы ведут совместную научно-исследовательскую работу, а две нижегородские школы тесно сотрудничают со школами Хэфэя. Я очень рад, что в Китае, как и в России, понимают ценность патриотического воспитания молодежи. Приглашаю китайских школьников на международную смену в нашем военно-патриотическом лагере “Хочу стать десантником”, — добавил Юрий Шалабаев. Он также рассказал, что нижегородская делегация привезла сувениры для локации Нижнего Новгорода в парке городов-побратимов Хэфэя. По данным китайской стороны, за одни только выходные парк посещают до 40 тысяч человек. В праздники число посетителей может доходить до 100 тысяч. А нижегородская локация — одна из самых популярных.
Мэр народного правительства города Хэфэй господин Ло Юньфэн назвал Нижний Новгород городом с «богатейшей культурой». «Мы в Китае с детства изучаем произведения Максима Горького, поэтому хотели бы развивать совместные культурно-туристические маршруты, чтобы как можно больше наших граждан посещали Нижний Новгород. Мы, как и вы, ставим на первое место благополучие людей, и у нашего сотрудничества есть огромный потенциал во всех сферах — и социальных, и экономических», — заявил господин Ло Юньфэн.
Напомним, глава города Юрий Шалабаев встретился с делегациями городов-побратимов и партнеров, которые прибыли в преддверии Дня города поздравить Нижний Новгород с 803-летием и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. В настоящее время у Нижнего Новгорода 21 город-побратим и 7 городов-партнёров.
«Наши города разные, у каждого свои традиции, история, культура, но нас объединяет одно — стремление к развитию. Такие встречи, как сегодня, позволяют нам взаимообогащаться. Недавно у нас на улице Кожевенной открылся Центр городов-побратимов, созданный специально с целью обмена культурой, знаниями. Надеюсь, что вы можете найти там часть своего дома, будете проводить мероприятия, нести свою культуру, свою историю жителям Нижнего Новгорода. А мы в свою очередь будем делиться своей», — обратился к гостям Юрий Шалабаев.