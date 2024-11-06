В Палате представителей объявили Трампа президентом

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в американские лидеры Дональд Трамп становится избранным президентом, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
«В Америке снова надежда и утро. Дональд Трамп теперь наш избранный президент, которого выбрали американцы в такое время, как это», — написал Джонсон в соцсети Х.
Как сообщалось, американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд, первым был Гровер Кливленд в конце 19 века. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.