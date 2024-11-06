Сергей Лавров прибыл в Сочи на международный дискуссионный клуб «Валдай»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Сочи для участия в работе международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе своего визита Сергей Лавров оценит международную обстановку и прокомментирует ключевые события в мире. Также он выскажется о важных политических инициативах России. В рамках форума запланирована сессия вопросов и ответов. Об этом сообщает РИА Новости.