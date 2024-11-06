Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Лавров прибыл в Сочи на международный дискуссионный клуб «Валдай»

Мероприятие также посетит Президент РФ Владимир Путин. В рамках форума, который пройдёт с 4 по 7 ноября, участники обсудят тему «Прочный мир и свободное развитие: новые возможности и всеобщая безопасность для XXI века».

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Сочи для участия в работе международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе своего визита Сергей Лавров оценит международную обстановку и прокомментирует ключевые события в мире. Также он выскажется о важных политических инициативах России. В рамках форума запланирована сессия вопросов и ответов. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров Сергей