Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Сочи для участия в работе международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе своего визита Сергей Лавров оценит международную обстановку и прокомментирует ключевые события в мире. Также он выскажется о важных политических инициативах России. В рамках форума запланирована сессия вопросов и ответов. Об этом сообщает РИА Новости.
Сергей Лавров прибыл в Сочи на международный дискуссионный клуб «Валдай»
Мероприятие также посетит Президент РФ Владимир Путин. В рамках форума, который пройдёт с 4 по 7 ноября, участники обсудят тему «Прочный мир и свободное развитие: новые возможности и всеобщая безопасность для XXI века».