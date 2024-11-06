Дональд Трамп одержал победу на выборах в США

Дональд Трамп в ближайшее время начнет формировать свою администрацию, и политические обозреватели ожидают, что приоритетными направлениями его нового срока станут экономические реформы, усиление пограничного контроля, а также пересмотр ряда международных соглашений. С учетом большинства в Сенате республиканцы смогут более легко утверждать предложенные администрацией законопроекты, а также влиять на назначения в суды, что может изменить баланс в судебной системе США.