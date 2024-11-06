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Губернатор Челябинской области назначил глав новых министерств

Стало известно, кто возглавит четыре новых министерства в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил руководителей четырех новых министерств, созданных в региональном правительстве.

Министерство ЖКХ возглавит Людмила Алпатова, до сегодняшнего дня работавшая замминистра строительства Челябинской области.

Министерством архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории будет руководить Ольга Никитина, ранее работавшая главным архитектором Челябинска.

Курировать работу этих двух министерств станет вице-губернатор Андрей Фалейчик.

Третье новое министерство будет отвечать за международное и межрегиональное сотрудничество. Возглавит его Дмитрий Глухарев (ранее — замминистра экономразвития), а курировать станет вице-губернатор Иван Куцевляк.

Главное управление молодежной политики преобразуют в министерство молодежной политики. Министром станет Юрий Болдырев (ранее — руководитель областного отделения "Российских студенческих отрядов), а куратором станет вице-губернатор Вадим Евдокимов.