Губернатор Челябинской области назначил глав новых министерств

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил руководителей четырех новых министерств, созданных в региональном правительстве.
Министерство ЖКХ возглавит Людмила Алпатова, до сегодняшнего дня работавшая замминистра строительства Челябинской области.
Министерством архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории будет руководить Ольга Никитина, ранее работавшая главным архитектором Челябинска.
Курировать работу этих двух министерств станет вице-губернатор Андрей Фалейчик.
Третье новое министерство будет отвечать за международное и межрегиональное сотрудничество. Возглавит его Дмитрий Глухарев (ранее — замминистра экономразвития), а курировать станет вице-губернатор Иван Куцевляк.
Главное управление молодежной политики преобразуют в министерство молодежной политики. Министром станет Юрий Болдырев (ранее — руководитель областного отделения "Российских студенческих отрядов), а куратором станет вице-губернатор Вадим Евдокимов.