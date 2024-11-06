Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передаёт BaigeNews.kz.
Скоро начнется заседание саммита ОТГ, который посвящен теме «Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех».
Токаев прибыл во дворец «Ынтымак Ордо» в Кыргызстане
Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передаёт BaigeNews.kz.Скоро начнется заседание саммита ОТГ, который посвящен теме "Ус.
Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передаёт BaigeNews.kz.