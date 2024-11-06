Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев прибыл во дворец «Ынтымак Ордо» в Кыргызстане

Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передаёт BaigeNews.kz.Скоро начнется заседание саммита ОТГ, который посвящен теме "Ус.
Источник: Акорда

Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передаёт BaigeNews.kz.

Скоро начнется заседание саммита ОТГ, который посвящен теме «Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех».