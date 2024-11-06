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Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа

Член ОП Рогов: в окружении Зеленского царит паника из-за победы Трампа.

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в окружении Владимира Зеленского царит паника из-за возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

«Киевский режим делал ставку на Харрис. Поэтому сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу и заручиться его поддержкой, чтобы оружие и деньги шли на подконтрольное Зеленскому постукраинское пространство тем же потоком, что и ранее», — сказал Рогов.

По его словам, перед выборами многие украинские политики нелестно и оскорбительно отзывались о Трампе, но в случае его победы проявят в очередной раз политическое лицемерие и кинутся «подтирать» в пабликах и СМИ все «наезды», как они это неоднократно делали ранее.

Спикер Палаты представителей ранее объявил Трампа избранным президентом США.

Трамп Дональд