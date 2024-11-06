Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа

По его словам, перед выборами многие украинские политики нелестно и оскорбительно отзывались о Трампе, но в случае его победы проявят в очередной раз политическое лицемерие и кинутся «подтирать» в пабликах и СМИ все «наезды», как они это неоднократно делали ранее.