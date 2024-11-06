Беглов: в Кронштадте продолжается модернизация освещения

Также 14 современных светильников установили в проезде между Макаровской улицей и бывшей Зимней пристанью. Освещение теперь стоит на 11 декоративных чугунных опорах, гармонирующих с исторической архитектурой города. Энергетикам удалось демонтировать воздушные провода, а вместо них проложили подземный кабель.