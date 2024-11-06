Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов: в Кронштадте продолжается модернизация освещения

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Кронштадте продолжается реализация проекта уличного освещения. Совсем недавно фонари в Арсенальном переулке привели в порядок.

Источник: РИА "Новости"

Также 14 современных светильников установили в проезде между Макаровской улицей и бывшей Зимней пристанью. Освещение теперь стоит на 11 декоративных чугунных опорах, гармонирующих с исторической архитектурой города. Энергетикам удалось демонтировать воздушные провода, а вместо них проложили подземный кабель.

Беглов напомнил, что по поручению президента России в Кронштадте создают историко-культурный кластер «Остров фортов».

«Одновременно мы проводим модернизацию всего инженерного комплекса и транспортной инфраструктуры. Создание комфортной и безопасной городской среды — наш приоритет», — добавил Беглов.

В дальнейших планах у специалистов реконструкция светильников на улице Зосимова и строительство освещения на улице Осокина.