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Лукашенко назвал Трампа победившим Президентом США

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия бассейна международного стандарта в Минске назвал Дональда Трампа победившим Президентом США, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Глава государства отметил, что в Беларуси уважительно относятся к истории социалистического движения и не отказались от нее, хотя в мире были и есть разные точки зрения насчет социализма.

«Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. Если в середине 90-х, я помню, просто топтали ногами все эти определения… Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, Президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка. Он ярый капиталист, Трамп, миллиардер», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
Трамп Дональд