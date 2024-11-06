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Прокуратура выявила скрытые доходы у депутата Краснодарского края

Нарушения являются существенным коррупционным проступком.

Благодаря действиям межрайонной прокуратуры выявлены коррупционные правонарушения в деятельности депутата Совета Ейского городского поселения, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции прокуратура установила, что один из депутатов скрыл информацию о доходах на общую сумму 2 млн рублей.

— Указанные нарушения являются существенным коррупционным проступком, влекущим досрочное прекращение полномочий в связи
с утратой доверия, — говорится в сообщении.

Депутат Совета Ейского городского поселения самовольного решил досрочно прекратить полномочия депутата, чтобы избежать ответсвенности.

В этой связи прокуратура подала иск в суд с требованием обязать Совет изменить решениев части указания в качестве основания досрочного сложения полномочий — утрату доверия. На состоявшейся в октябре 2024 года сессии Совета Ейского городского поселения Ейского района решение суда исполнено в полном объеме.