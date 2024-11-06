Прокуратура выявила скрытые доходы у депутата Краснодарского края

В этой связи прокуратура подала иск в суд с требованием обязать Совет изменить решениев части указания в качестве основания досрочного сложения полномочий — утрату доверия. На состоявшейся в октябре 2024 года сессии Совета Ейского городского поселения Ейского района решение суда исполнено в полном объеме.