Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента

Американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45-й президент Трамп становится и 47-м президентом.