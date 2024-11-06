Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах в США, поздравил с победой и получением должности вице-президента своего напарника по президентской гонке Джей-Ди Вэнса.
«Я хочу первым поздравить, теперь могу сказать, нашего избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса. Он решительный парень, не так ли?» — заявил Трамп, выступая с обращением к сторонникам в своей резиденции во Флориде. Трансляцию мероприятия вели американские новостные каналы.
Говоря о Вэнсе, Трамп отметил, что тот «отправился во вражеский лагерь» для общения с некоторыми СМИ.
«Он оказался хорошим выбором», — сказал Трамп.
Американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45-й президент Трамп становится и 47-м президентом.