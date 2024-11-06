Бюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньги

«В 2025 году доходы бюджета республики составят 220,4 млрд рублей, в 2026 году — 213,5 млрд рублей, в 2027 году — 197,6 млрд рублей. При этом ожидается рост собственных налоговых и неналоговых доходов с 94,4 млрд рублей в 2025 году до 101,5 млрд рублей в 2027 году», — написал он. Доходы бюджета.