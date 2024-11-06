Печаль полная: Лукашенко раскритиковал белорусских футболистов и хоккеистов

«Плавайте, завоевывайте медали, вроде бы близко подошли к этому. Ну, дай бог, чтоб так и было. Может, когда-нибудь и на велосипедах поедем… Помню-помню, все обещания помню, но пока хуже стало, чем при Цилинской (белорусская велогонщица, бронзовый призер Олимпиады 2004 — Sputnik). Даже я, чтобы как-то поднять этот вид спорта, с ее подачи выезжал на трек, но вижу, что все равно не едут ребята. Слабо едут».