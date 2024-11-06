Печаль полная: Лукашенко раскритиковал белорусских футболистов и хоккеистов

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. В ближайшее время в столице откроется еще один спортивный объект, возводимый китайской стороной, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии бассейна международного стандарта в среду, передает корреспондент Sputnik.
Он обратил внимание, что благодаря Китаю и лично председателю КНР Си Цзиньпину в Минске построили крупный спортивный комплекс — самый большой бассейн в стране.
«В ближайшее время вы увидите в Минске еще одно чудо. Наверное, более значимое, правда, для футболистов», — сказал белорусский лидер.
При этом он отметил, что результаты отечественных футболистов не внушают оптимизма.
«Я боюсь даже сегодня произносить это: все жду-жду-жду, с новым руководителем футбола и так далее. Печаль полная! Правда, и хоккей туда уже начинает клониться. Смотрю тут на главных деятелей. Ну, может, поплывем? По крайней мере, уже человек семь (пловцов — Sputnik) сильно о себе заявили».
Плохо выступаем
По словам президента, в Беларуси сегодня есть все, чтобы заниматься спортом и становиться чемпионами мира — в плавании и других видах.
«Плавайте, завоевывайте медали, вроде бы близко подошли к этому. Ну, дай бог, чтоб так и было. Может, когда-нибудь и на велосипедах поедем… Помню-помню, все обещания помню, но пока хуже стало, чем при Цилинской (белорусская велогонщица, бронзовый призер Олимпиады 2004 — Sputnik). Даже я, чтобы как-то поднять этот вид спорта, с ее подачи выезжал на трек, но вижу, что все равно не едут ребята. Слабо едут».
Лукашенко повторил, что в стране сейчас есть все для спорта, в отличие от тех времен, какие были в СССР, «когда на поле, где пасли коров, занимались футболом».
«Идите и играйте. И скажу вам, как спортсмен — почему мы плохо выступаем порой? Мы физически не готовы выступать. Голову мы бы “поправили”, если бы физуха была, как говорят спортсмены. У нас не хватает физической подготовки. Особенно футболисты: они не могут с первой минуты до 90-й основного времени в одинаковом темпе провести (матч)», — обозначил проблему белорусский лидер.