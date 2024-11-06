Лукашенко заявил о победе Трампа на выборах в Америке

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября во время церемонии торжественного открытия бассейна международного стандарта в Минске заявил о победе Дональда Трампа на выборах в Америке, передает БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что сегодня все больше и больше начинают говорить о социализме. Он заметил, что, если в середине 90-х просто «топтали ногами все эти определения».
— Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка, — подчеркнул президент Беларуси.
Он добавил, что Трамп миллиардер и является ярым капиталистом.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как пройдут президентские выборы в Беларуси в 2025 году: «Чтобы комар носа не подточил».
Кроме того, глава государства предупредил о попытках раскачать ситуацию в Беларуси: «Готовы к радикальным действиям».
А еще белорусы записывают видео со словом «Надо!» в ответ на слова Лукашенко об участии в выборах президента в 2025 году: «Если сторонники мои скажут, что это надо…».