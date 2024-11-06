В Челябинске прошло выездное совещание Государственной Думы

О том, что депутаты Госдумы РФ посетят Южный Урал, стало известно ещё в конце октября. Тогда «МК-Челябинск» писал, что об этом публично сообщил сам Вячеслав Володин. Состоялось выездное совещание ГД во вторник. Присутствовали на нём не только депутаты, но и губернатор Челябинской области.