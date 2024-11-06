В Челябинске прошло выездное совещание Государственной Думы

О том, что депутаты Госдумы РФ посетят Южный Урал, стало известно ещё в конце октября. Тогда «МК-Челябинск» писал, что об этом публично сообщил сам Вячеслав Володин. Состоялось выездное совещание ГД во вторник. Присутствовали на нём не только депутаты, но и губернатор Челябинской области.
По словам Вячеслава Володина, «сегодня тот, кто владеет технологиями, владеет миром», потому развитие российской промышленности является приоритетным направлением для Госдумы. Поэтому для проведения выездного совещания была выбрана Челябинская область, которая сегодня является одним из важнейших промышленных регионов России.
Как подчеркнул председатель ГД, развитие производства в стране невозможно без подготовки профессиональных кадров. По словам Вячеслава Володина, лидером в этом отношении является Челябинская область, опыт работы которой следует применять в других регионах страны.
После совещания состоялась беседа губернатора Челябинской области и председателя ГД. Вместе они обсудили развитие отраслей обрабатывающей промышленности и высокотехнологических производств в регионе, развитие образования, строительство в регионе межуниверситетского кампуса и иные перспективы региона.