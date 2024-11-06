Служба 1414 будет призывать казахстанцев в армию

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Для призыва казахстанцев в армию будут использовать службу 1414. Об этом заявили сегодня в мажилисе парламента.
«Счастливые» смс будет рассылать Минобороны.
«Законопроектом закрепляется электронный способ оповещения граждан для призыва на воинскую службу. Таким образом Минобороны сможет направлять с этой целью смс-уведомления через веб-портал “электронного правительства” — службу 1414 и “личный кабинет” пользователя».
Рассказали в мажилисе и о других важных моментах. Получить отсрочку от призыва для продолжения образования казахстанцы смогут теперь только не более одного раза по каждому уровню образования.
То есть повторное обучение в бакалавриате по другой специальности не будет считаться основанием для её получения. Гражданам же, состоящим в браке, в случае беременности супруги будет предоставляться отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам на двенадцать и более недель.
При этом, срок контракта для кадетов после окончания учебы сократят до пяти лет. Военнослужащим, которые продолжили обучение в иностранных военных вузах или поступили на обучение после окончания военного колледжа, предлагается сократить срок выслуги в воинском звании «лейтенант» до одного года, а в воинском звании «старший лейтенант» — до двух лет.
А выпускникам военных колледжей будет присваиваться звание «сержант» вместо «младший сержант».
Другой нормой предусматривается, что кадеты после завершения военного колледжа будут подписывать контракт только на 5 лет.
В действующем законодательстве срок прохождения воинской службы после окончания военного учебного заведения для них составляет 10 лет, как и для курсантов военных институтов, не смотря на разницу в длительности обучения.
Кроме того, теперь курсантам и кадетам, отчисленным из учебных военных заведений, не будет засчитываться прохождение срочной воинской службы. Предлагается направлять их в местные органы военного управления для постановки на воинский учёт и последующего призыва в установленном порядке.
Однако при наличии отсрочки или освобождения от призыва они не подлежат призыву на срочную воинскую службу, отметили в мажилисе.
А вот для граждан, прошедших воинскую службу, отменяется обязательство по отработке обязательного образовательного гранта.
«Также предлагается сохранять за гражданами, призванными на воинскую службу, срочную воинскую службу или воинские сборы, на период прохождения медицинской комиссии место работы, занимаемую должность и заработную плату при наличии повестки о вызове в местные органы военного управления. За гражданами, имеющими право на отсрочку для продолжения образования, но по собственному желанию призванными на воинскую службу, — место обучения».