Служба 1414 будет призывать казахстанцев в армию

То есть повторное обучение в бакалавриате по другой специальности не будет считаться основанием для её получения. Гражданам же, состоящим в браке, в случае беременности супруги будет предоставляться отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам на двенадцать и более недель.