Трамп победил в Северной Каролине

Бывший президент и кандидат Республиканской партии США Дональд Трамп одержал победу в Северной Каролине — одном из семи колеблющихся штатов, где ведется основная борьба за президентское кресло, cообщают AP и CNN.
Победа принесла республиканцу 16 выборщиков штата, увеличив общее число голосов до 267. У его оппонентки Камалы Харрис, тем временем, 224 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить не менее 270 голосов.
У Трампа в штате 51,1%, у Харрис — 47,7%.
Трамп уже объявил о своей победе. По его словам, он наберет более 300 голосов выборщиков. Официальный подсчет голосов не окончен, но республиканца уже начали поздравлять с победой зарубежные лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона.
Президентские выборы в США непрямые: главу государства фактически выбирают не сами избиратели, а выборщики от каждого отдельного штата, которые обязуются проголосовать в соответствии с предпочтениями избирателей (впрочем, делают это не всегда). Всего выборщиков 538 — число членов обеих палат конгресса, а также еще три дополнительных представителя для американской столицы Вашингтона (официальное название — округ Колумбия).
Решающее значение имеет голосование колеблющиеся штаты — те, в которых позиции Демократической и Республиканской партии наиболее близки. Без них ни один кандидат не может преодолеть заветную отметку в 270 голосов. В этом году к колеблющимся штатам относят Аризону (11 выборщиков), Джорджию (16), Мичиган (15), Неваду (6), Пенсильванию (19), Северную Каролину (16) и Висконсин (10). Во всех них действует принцип «победитель получает все»: кандидат, набравший больше голосов избирателей в таком штате, получает все голоса выборщиков. В преддверии выборов аналитики The Hill подсчитали, что кандидат, одержавший победу в этот штате, с вероятностью в 85% станет следующим президентом США.