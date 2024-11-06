Трамп победил в Северной Каролине

Решающее значение имеет голосование колеблющиеся штаты — те, в которых позиции Демократической и Республиканской партии наиболее близки. Без них ни один кандидат не может преодолеть заветную отметку в 270 голосов. В этом году к колеблющимся штатам относят Аризону (11 выборщиков), Джорджию (16), Мичиган (15), Неваду (6), Пенсильванию (19), Северную Каролину (16) и Висконсин (10). Во всех них действует принцип «победитель получает все»: кандидат, набравший больше голосов избирателей в таком штате, получает все голоса выборщиков. В преддверии выборов аналитики The Hill подсчитали, что кандидат, одержавший победу в этот штате, с вероятностью в 85% станет следующим президентом США.