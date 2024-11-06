Маск предрек «фантастическое будущее» на фоне успеха Трампа на выборах в США

«Будущее будет фантастическим», — написал он в Х (ранее Twitter). Маск также прикрепил фотографию запуска космического корабля Starship, построенного принадлежащей ему компанией SpaceX.
Маск с июля 2024 года активно поддерживает Трампа, который планирует предложить предпринимателю возглавить комиссию по эффективности правительства, если он победит на президентских выборах. Эта комиссия займется аудитом и реформированием федерального правительства с целью устранения мошенничества и неэффективности. Маск выразил готовность принять это предложение.
По прогнозу телеканала Fox News и газеты The Hill, Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября в США выборах. Правящую Демократическую партию США на них представляла Камала Харрис. Она с января 2021 года является вице-президентом США. Трамп был 45-м американским президентом. Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену.