Маск предрек «фантастическое будущее» на фоне успеха Трампа на выборах в США

Маск с июля 2024 года активно поддерживает Трампа, который планирует предложить предпринимателю возглавить комиссию по эффективности правительства, если он победит на президентских выборах. Эта комиссия займется аудитом и реформированием федерального правительства с целью устранения мошенничества и неэффективности. Маск выразил готовность принять это предложение.