Трамп назвал своей целью прекращение войн в мире

Кандидат от Республиканской партии США, экс-президент страны Дональд Трамп, уже объявивший о своем переизбрании на пост главы государства, пообещал остановить войны в мире. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штабе своей кампании.
«Они сказали, что он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны», — сказал он.
Трамп отметил, что Соединенные Штаты располагают сильной и мощной армией, но «в идеале» им не нужно ее использовать.
«У нас не было войн, четыре года у нас не было войн, за исключением того, когда мы победили ИГИЛ (“Исламское государство”, — запрещенная в России террористическая организация. — РБК).», — добавил политик.
Он также пообещал продолжить оказывать всестороннюю поддержку Израилю и добиться завершения конфликта на Ближнем Востоке, хотя и не стал ставить такие жесткие сроки, как для окончания боевых действий на Украине.
В августе 2014 года, еще до прихода Трампа к власти, США при поддержке международной коалиции начали в на Ближнем Востоке военную операцию «Непоколебимая решимость» (Operation Inherent Resolve) против ИГИЛ. Администрация Трампа затем подтвердила намерения продолжать борьбу с этой организацией.