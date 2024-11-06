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Трамп назвал своей целью прекращение войн в мире

Трамп подчеркнул, что «не собирается начинать войну», а «собирается остановить войны». В ходе кампании он заявлял о намерении добиться урегулирования на Украине и на Ближнем Востоке. Путин называл его слова об Украине искренними.

Источник: Без источника

Кандидат от Республиканской партии США, экс-президент страны Дональд Трамп, уже объявивший о своем переизбрании на пост главы государства, пообещал остановить войны в мире. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штабе своей кампании.

«Они сказали, что он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны», — сказал он.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты располагают сильной и мощной армией, но «в идеале» им не нужно ее использовать.

«У нас не было войн, четыре года у нас не было войн, за исключением того, когда мы победили ИГИЛ (“Исламское государство”, — запрещенная в России террористическая организация. — РБК).», — добавил политик.

В ходе президентской гонки Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

Он также пообещал продолжить оказывать всестороннюю поддержку Израилю и добиться завершения конфликта на Ближнем Востоке, хотя и не стал ставить такие жесткие сроки, как для окончания боевых действий на Украине.

В августе 2014 года, еще до прихода Трампа к власти, США при поддержке международной коалиции начали в на Ближнем Востоке военную операцию «Непоколебимая решимость» (Operation Inherent Resolve) против ИГИЛ. Администрация Трампа затем подтвердила намерения продолжать борьбу с этой организацией.

Трамп Дональд