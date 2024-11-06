Штаб Трампа удивился успехам на президентских выборах

«Многие помощники по предвыборной кампании, с которыми беседовал CNN, не ожидали, что его победа будет такой, как сегодня», — говорится в материале.
В предвыборном штабе республиканца ожидали победу Трампа, но предполагали, что она дастся непросто, возможно, для этого потребуется несколько дней.
Подсчитаны результаты подсчета 95% протоколов. По данным Reuters, за республиканца проголосовали 51,1%, за Харрис — 47,3%.
О победе Трампа объявил прореспубликанский канал Fox News, остальные издания США пока не сообщают о завершении гонки. По данным Associated Press, у него — 267 голосов выборщиков, The New York Times также дает данные о 267 голосах. По данным Reuters — 266.
Трамп сам уже объявил о победе на выборах президента и назвал себя 47-м президентом США на выступлении перед сторонниками. С победой республиканца уже начали поздравлять зарубежные лидеры: первым это сделал глава Сальвадора. Также о победе Трампа и пути к ней заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и венгерский премьер Виктор Орбан.