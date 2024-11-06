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Штаб Трампа удивился успехам на президентских выборах

В штабе кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа заявили, что не ожидали такого успешного итога голосования, сообщает CNN со ссылкой на помощников кандидата.

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«Многие помощники по предвыборной кампании, с которыми беседовал CNN, не ожидали, что его победа будет такой, как сегодня», — говорится в материале.

В предвыборном штабе республиканца ожидали победу Трампа, но предполагали, что она дастся непросто, возможно, для этого потребуется несколько дней.

Подсчитаны результаты подсчета 95% протоколов. По данным Reuters, за республиканца проголосовали 51,1%, за Харрис — 47,3%.

О победе Трампа объявил прореспубликанский канал Fox News, остальные издания США пока не сообщают о завершении гонки. По данным Associated Press, у него — 267 голосов выборщиков, The New York Times также дает данные о 267 голосах. По данным Reuters — 266.

Трамп сам уже объявил о победе на выборах президента и назвал себя 47-м президентом США на выступлении перед сторонниками. С победой республиканца уже начали поздравлять зарубежные лидеры: первым это сделал глава Сальвадора. Также о победе Трампа и пути к ней заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и венгерский премьер Виктор Орбан.

Трамп Дональд