Штаб Трампа удивился успехам на президентских выборах

Трамп сам уже объявил о победе на выборах президента и назвал себя 47-м президентом США на выступлении перед сторонниками. С победой республиканца уже начали поздравлять зарубежные лидеры: первым это сделал глава Сальвадора. Также о победе Трампа и пути к ней заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и венгерский премьер Виктор Орбан.