Медведев назвал полезной для Москвы нелюбовь Трампа тратить деньги на приживалок

«У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации», — написал Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Зампред Совбеза добавил, что Украина стоит в ряду прихлебателей США. «Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее», — продолжил он.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. По подсчетам Fox News, Дональд Трамп получает 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы, Камала Харрис — 226. Республиканец уже заявил о своей победе.