Медведев назвал полезной для Москвы нелюбовь Трампа тратить деньги на приживалок

«У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации», — написал Дмитрий Медведев в Telegram-канале.