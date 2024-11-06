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Медведев назвал полезной для Москвы нелюбовь Трампа тратить деньги на приживалок

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал прошедшие президентские выборы в США, на которых лидирует республиканец Дональд Трамп. Он напомнил, что ранее уже писал про «яростный двухпартийный антироссийский консенсус». При этом, по его словам, нелюбовь Дональда Трампа тратить деньги на прихлебателей и приживалок выгодна России.

Источник: РИА "Новости"

«У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации», — написал Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза добавил, что Украина стоит в ряду прихлебателей США. «Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее», — продолжил он.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. По подсчетам Fox News, Дональд Трамп получает 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы, Камала Харрис — 226. Республиканец уже заявил о своей победе.

Медведев Дмитрий
Трамп Дональд