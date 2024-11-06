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Лукашенко заявил, что на выборах в Белоруссии никто не будет ни на кого давить

По словам белорусского лидера во время предвыборной кампании на избирательных участках можно делать все, что угодно.

Источник: AP 2024

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не будет давить на жителей республики на выборах главы государства 26 января 2025 года.

Во время церемонии открытия бассейна международного стандарта в Минске президент отметил, что власти поддерживают белорусских спортсменов, развивают для них инфраструктуру, а сами спортсмены должны показывать результат.

«Предвыборная кампания. Говорят, президент что-то сделал. Так что, это вы так поддерживаете президента? Я говорю это не для того, чтобы вы меня поддерживали. Это ваше дело. Это то время, когда вы можете делать все, что вам угодно на избирательных участках. Никто, поверьте, давить не будет», — сказал Лукашенко.

Лукашенко Александр