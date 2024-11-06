Лукашенко заявил, что на выборах в Белоруссии никто не будет ни на кого давить

«Предвыборная кампания. Говорят, президент что-то сделал. Так что, это вы так поддерживаете президента? Я говорю это не для того, чтобы вы меня поддерживали. Это ваше дело. Это то время, когда вы можете делать все, что вам угодно на избирательных участках. Никто, поверьте, давить не будет», — сказал Лукашенко.