Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно обещал завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, в том числе сделать это до инаугурации, которая традиционно проходит 20 января. Как говорил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине при Трампе Курт Волкер, тот может позвонить президенту России Владимиру Путину и потребовать отвода войск. Москва подчеркивает, что военная операция будет завершена только после достижения Россией всех поставленных целей.