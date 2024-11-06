Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Зеленский заявил, что «вспоминает нашу замечательную встречу с президентом Трампом» в сентябре. Он указал, что ценит «приверженность президента Трампа подходу “мир через силу” в глобальных вопросах». По мнению Зеленского, это сможет «практически приблизить справедливый мир в Украине». «Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — подытожил украинский президент в посте в соцсети X.
Украина, по словам Зеленского, «с нетерпением ждет эры сильных Соединенных Штатов» под руководством Трампа и рассчитывает на развитие взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества с ними.
«Я с нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами», — добавил президент.
Трамп, по предварительным данным, побеждает на выборах президента США: CNN сообщает, что он набрал 266 голосов выборщиков против 195 у кандидата от демократов Камалы Харрис. О победе Трампа уже объявили некоторые издания и телеканалы, в том числе республиканский Fox News. Его начали поздравлять зарубежные лидеры: в частности, это сделали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Зеленский в конце сентября посетил США. В рамках визита он представил действующему американскому руководству, а также двум кандидатам в президенты страны свой «план победы». В нем содержатся такие пункты, как приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта с Россией и размещение в стране «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета». В Кремле документ считают «замаскированным планом» США по продолжению конфликта.
Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно обещал завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, в том числе сделать это до инаугурации, которая традиционно проходит 20 января. Как говорил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине при Трампе Курт Волкер, тот может позвонить президенту России Владимиру Путину и потребовать отвода войск. Москва подчеркивает, что военная операция будет завершена только после достижения Россией всех поставленных целей.