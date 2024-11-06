Республиканцы вернули контроль над сенатом США

Джо Байден стал первым действующим президентом, отказавшимся от переизбрания более чем за полвека. Дональд Трамп пережил две неудачные попытки покушения и сумел объединить свою партию, несмотря на то, что стал первым экс-президентом, осужденным за тяжкое преступление, не говоря уже о множестве других юридических проблем.