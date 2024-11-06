Республиканцы вернули контроль над сенатом США

Джо Байден стал первым действующим президентом, отказавшимся от переизбрания более чем за полвека. Дональд Трамп пережил две неудачные попытки покушения и сумел объединить свою партию, несмотря на то, что стал первым экс-президентом, осужденным за тяжкое преступление, не говоря уже о множестве других юридических проблем.
Трамп победил в Пенсильвании, разрушив «голубую стену» демократов и практически лишив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис надежды на избрание следующим президентом США. Это обеспечило республиканцам победу в сенате.
По данным The Washington Post, «красным» удалось выиграть у демократов два сенаторских места в штатах Огайо и Западной Вирджинии и тем самым изменить расклад сил сенате в свою пользу (51−49).
По предварительным данным NYT и Fox News, они получают 176 мест против 139 у демократов. По данным Associated Press, соотношение составляет 178 против 143 мест соответственно. Большинство в нижней палате конгресса обеспечивает себе партия, занявшая 218 мест.
Как пишет The New York Times, если Трамп одержит убедительную победу, он может обеспечить республиканцам контроль над законодательной ветвью власти в стране. Благодаря этому Трамп сможет провести ротацию судей в Верховном суде и «обеспечить себе неограниченные полномочия».