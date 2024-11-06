Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Республиканцы вернули контроль над сенатом США

В США 5 ноября выбирали не только следующего президента, но и голосовали за новый состав Конгресса. В этом году полностью переизбирается палата представителей (435 мест), а также треть (34 места) сената, верхней палаты конгресса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Президентская кампания 2024 года стала одной из самых напряженных и непредсказуемых в истории США.

Джо Байден стал первым действующим президентом, отказавшимся от переизбрания более чем за полвека. Дональд Трамп пережил две неудачные попытки покушения и сумел объединить свою партию, несмотря на то, что стал первым экс-президентом, осужденным за тяжкое преступление, не говоря уже о множестве других юридических проблем.

Трамп победил в Пенсильвании, разрушив «голубую стену» демократов и практически лишив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис надежды на избрание следующим президентом США. Это обеспечило республиканцам победу в сенате.

«Красные» вернули контроль над сенатом, большинство в котором ранее принадлежало демократам: они как минимум получили места в Огайо и Западной Вирджинии, а также успешно справились с трудностями в Техасе и Небраске.

По данным The Washington Post, «красным» удалось выиграть у демократов два сенаторских места в штатах Огайо и Западной Вирджинии и тем самым изменить расклад сил сенате в свою пользу (51−49).

Республиканцы также смогли удержать контроль над палатой представителей, нижней палатой конгресса.

По предварительным данным NYT и Fox News, они получают 176 мест против 139 у демократов. По данным Associated Press, соотношение составляет 178 против 143 мест соответственно. Большинство в нижней палате конгресса обеспечивает себе партия, занявшая 218 мест.

Как пишет The New York Times, если Трамп одержит убедительную победу, он может обеспечить республиканцам контроль над законодательной ветвью власти в стране. Благодаря этому Трамп сможет провести ротацию судей в Верховном суде и «обеспечить себе неограниченные полномочия».